Incendio, stanotte intorno alle 4, in un appartamento al settimo piano di un edificio di otto piani in via Pession, non lontano da viale Marconi a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme divampate in una camera da letto evitando il propagarsi in altre camere. L'appartamento è inagibile per il fumo. Durante l'intervento è stato evacuato l'edificio, ma nessuno è rimasto ferito né intossicato. Venerdì 22 Novembre 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA