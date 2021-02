Roma, festa notturna in una casa vacanze a Trastevere: undici giovani multati

Avevano organizzato una festa all'interno di una casa vacanze di Trastevere, in pieno centro a Roma e in violazione delle norme anti Covid. La musica e gli schiamazzi hanno però infastidito altri residenti, che hanno deciso di allertare la polizia. Per questo motivo, undici giovani sono stati multati.

È accaduto tutto la scorsa notte: al numero unico d'emergenza 112 erano giunte diverse segnalazioni per schiamazzi e rumori provenienti da una casa vacanze di Trastevere. Sul posto sono arrivati i poliziotti dei commissariati Trastevere e Borgo, che all'interno dell'appartamento hanno trovato undici giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, nove italiani e due magrebini.

I ragazzi, tutti identificati, sono stati multati per violazione delle normative anti Covid e poi allontanati dall'abitazione. Il titolare della casa vacanze, tuttavia, al momento risulta irrintracciabile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 11:26

