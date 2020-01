Roma, entra da Eataly e tenta di rubare 1600 euro di bottarga: arrestato

Martedì 28 Gennaio 2020, 11:47

Era entrato da, a, ed aveva deciso di rubare dellapregiata per un valore economico intorno ai. La vigilanza lo ha però scoperto e, dopo una breve colluttazione, l'uomo è statodai carabinieri: si tratta di un cittadinoÈ accaduto ieri pomeriggio nella sede romana di, in piazzale 12 Ottobre 1492, nel quartiere. La vigilanza interna aveva sorpreso l'uomo, che stava nascondendo nella borsa diverse confezioni didi pregio, e ha cercato di bloccarlo. Ilha tentato di strattonare i vigilantes per darsi alla fuga ma è stato fermato all'uscita dai carabinieri di San Paolo e denunciato per rapina.