Pagano con banconote contraffatte: 17enne "mangia" 100 euro falsi per sfuggire all'arresto

Lunedì 27 Gennaio 2020, 17:17

I Carabinieri della StazioneVia Vittorio Veneto hanno arrestato due donne, 47 e 41 anni, e un 17enneper tentato spaccio di banconote contraffatte. I tre, già noti per precedenti reati, sono stati sorpresi a pagare con unada 100 euro e poi hanno tentato di nascondere le altre. Il 17enne ne ha messa una in bocca, masticandola e facendola a brandelli.I militari dell'Arma hanno seguito i tre sospetti, già noti, e son entrati in azione quando le donne e il ragazzo sono entrati dentro un negozio di via Cavour. Li hanno così colti mentre tentavano di pagare con, che il ragazzo ha cercato di far sparire masticandoli per poi ingoiarli. I carabinieri hanno quindi sequestrato le altre banconote false e portato i tre in caserma. Le donne sono state messe aglidomiciliari e il minorenne è stato portato presso il Centro Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.