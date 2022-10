Roma, donna cade nel Tevere a Ponte Milvio per farsi un selfie

di Redazione web

A Roma una donna di 48 anni è stata soccorsa nel fiume Tevere dai vigili del fuoco e dalla polizia. Per motivi ancora da accertare la donna sarebbe caduta dal Ponte Milvio. Sul posto sono intervenuti agenti del reparto Volanti e della Fluviale oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. La donna è stata salvata e affidata agli operatori del 118 e trasferita in ospedale. Indagini sono in corso per accertare la dinamica di quanto avvenuto.

Le immagine delle telecamere al vaglio della polizia

Secondo una prima ricostruzione la donna, una 40enne, sarebbe caduta nel fiume per essersi troppo sporta mentre scattava una foto. Un selfie, quindi, che poteva costarle caro. La polizia sta acquisendo ora le immagini delle telecamere di zona per capire se effettivamente è andata così. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso

