Roma, domenica "liberi tutti" a Villa Borghese: poche mascherine e ragazzi senza distanziamento

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 18:56

, in pieno centro a. Tantissimi cittadini hanno affollato il parco nel cuore della Capitale e non solo. Tanti,che si sono radunati sul pratonecessario per mantenere alta l'attenzione al contenimento del virus. Alla vigilia della seconda parte della fase 2 diversi romani hanno quindi anticipato un via libera che, anche volendo, non potrà essere vissuto con queste dinamiche di aggregazione eLeggi anche > Coronavirus Lazio, 50 nuovi positivi: 32 a Roma. Diciotto dopo un funerale Non è certamente vietato andare nei parchi, fare una corsetta o una passeggiata. Altro discorso è riunirsi in gruppetti senza rispettare le norme minime per evitare il contagio come le mascherine e la distanza fisica. Ciò avviene tra l'altro nel giorno che ha visto segnare un aumento di casi positivi, ma questo i cittadini non potevano certo saperlo.sono comunque riferiti per una buona parte al cluster avvenuto in seguito a un funerale autorizzato celebratodove quattro nuclei famigliari sono finiti in isolamento domiciliare. Diciotto persone si sono contagiate a causa della presenza di un parente positivo asintomatico e probabilmente inconsapevole. Un esempio lampante di come anche solo una piccola leggerezza possa compromettere due mesi di duro lockdown.Il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato è un appello a tutti i cittadini: «Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi».