Amministrative Roma, diretta streaming al Messaggero: i 4 aspiranti sindaco domani alle 11.30

Si vedrà in diretta streaming sul sito ilmessaggero.it il confronto tra i quattro candidati principali nella corsa elettorale alla poltrona di sindaco della Capitale. Roberto Gualtieri, Enrico Michetti, Carlo Calenda e l'attuale primo cittadino Virginia Raggi alle ore 11.30 del 22 settembre saranno seduti allo stesso tavolo nella redazione di via del Tritone per offrire agli elettori romani la loro visione amministrativa per i prossimi 5 anni.

E dovranno rispondere alle domande dei giornalisti del Messaggero Barbara Jerkov, Ernesto Menicucci e del direttore del quotidiano romano Massimo Martinelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 18:41

