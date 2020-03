Roma, Deva connection lancia il suo crowfounding per la Protezione civile

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 15:05

Deva Connection, media agency leader nell’information technology e nell’editoria web, da sempre sensibile a tematiche sociali e fermamente convinta che l’innovazione digitale debba essere messa al servizio anche del benessere globale, lancia in questi giorni la campagna di crowdfunding #facciamoladifferenza su tutti i siti del suo network, a supporto della lotta contro il Covid-19.Forte dei suoi 10.000.000 di utenti unici mese, Deva Connection coinvolge tutti i suoi siti attivando una campagna di raccolta fondi in favore della Protezione Civile, che servirà a sostenere i costi per il soccorso e l'assistenza sanitaria della popolazione colpita dal contagio.“Il concept è sviluppato attorno all’idea di tornare a vivere la nostra quotidianità insieme, grazie al contributo di ogni singolo utente", spiega Francesca Benni, Digital Strategist.La campagna, multisoggetto, è declinata su tutti i siti di proprietà di Deva Connection e adegua l’aspetto grafico e visivo al portale di riferimento.“Per il nostro paese, questo è un momento di inaudita tensione, sia sociale che emotiva, che probabilmente ci porterà a modificare stili di vita e rapporti lavorativi. Io e la mia azienda sentiamo l’onere e l’onore di dare un contributo reale attraverso quello che sappiamo fare meglio, l’innovazione tecnologica. È per questo che sono così orgoglioso di aver avviato questa campagna di raccolta fondi per la Protezione Civile”, dichiara Valerio Stavolo, founder e CEO di Deva Connection, che aggiunge: “Qualsiasi donazione può fare la differenza”.La raccolta fondi in favore della Protezione Civile non è l’unica iniziativa messa in atto: Deva Connection ha infatti deciso di sostenere come Charity Supporter anche l’evento online Start The Future, che si propone per la prima volta di sfruttare la cooperazione digitale internazionale per rispondere in modo strategico alle sfide attuali e future e si è attivata concretamente anche in altre iniziative private di supporto.In quest’ottica, negli obiettivi prossimi futuri di Deva Connection, la creazione di una Fondazione che possa dare voce e possibilità a tutte le sfide umanitarie e tecnologiche che il pianeta ci metterà di fronte.La piattaforma di equity crowdfunding scelta per l’operazione è gofundme.