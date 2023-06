Roma, degrado e abbandono in piazza dell'Acquedotto Alessandrino. La denuncia dei comitati: «C'è pericolo ovunque»

di Emilio Orlando

Nel quartiere Alessandrino, è conosciuta ormai, come la piazza della vergogna. Quando venne progettata e realizzata nel 2026, piazza dell'Acquedotto Alessandrino, faceva parte del progetto “100 piazze”, nato per riqualificare e valorizzare alcune aree urbane da affidare ai residenti e al quartiere. Nulla di tutto questo nel V Municipio all'Alessandrino. I residenti e il comitato di quartiere “Associazione Città Alessandrina”, puntano il dito contro l'attuale giunta e presidenza circoscrizionale, che con immobilismo e poca considerazione non hanno intrapreso nessun progetto per far tornare la piazza alla bellezza e alla sicurezza di un tempo.

L'area archeologica, alla fine di via degli Olmi all'incrocio con via Castelli, oggi è un cumulo di sterpaglie, rifiuti, caditoie e tombini aperti che mettono a rischio l'incolumità dei bambini e di quei pochi che si avventurano nella storica piazza. Il manufatto, a sinistra della piazza avendo gli archi alle spalle, che fino al 2018 funzionava come chiosco bar gestito dall' “Associazione di quartiere Città’ Alessandrina”, oggi è una struttura chiusa con le vetrate sfondate dai vandali che l'hanno semidistrutta. «C'è una situazione di pericolo ovunque - denuncia la presidente Maria Caridi. I bambini rischiano di precipitare con le biciclette nelle caditoie. I giochi sono completamente divelti e le panchine andrebbero pulite. Abbiamo paura anche per la sicurezza e per l'incolumità dei residente. Qui la sera consumato anche la prostituzione». Dello stesso parere è Mariano Ponzo, ex presidente dell'associazione di quartiere Città Alessandrina che denuncia come: «Il pericolo imminente è certamente rappresentato dalle caditoie aperte dove i più piccoli possono cadere.

Per gli anziani incombe lo stesso pericolo. Dal 2017 chiedemmo l'intervento di un ufficio dedicato del Campidoglio, ma il preventivo per la riparazione venne considerato troppo oneroso». A chiedere a gran voce con gli abitanti la riqualificazione di piazza dell'Acquedotto Alessandrino anche Claudia Ospedaliere, della “Compagnia teatrale della Farsa del V Municipio”: «Vorremmo usufruire anche noi come compagnia teatrale di uno spazio del genere per gli spettacoli all'aperto. Si presterebbe benissimo perché questo è un quartiere ha delle basi solide sulle quali poter costruire». Sul piede di guerra, contro l'abbandono e il degrado della piazza anche Melissa Pisano, titolare dell'unico bar della zona:« Questa piazza era una meraviglia.

