Roma, da "Il Piccolo Principe" a "Supermagic", la "magia" è di scena

Riflettori puntati sul teatro: molti i debutti di inizio settimana nell’agenda culturale romana.

TEATRO. Al teatro Olimpico, dal 31 gennaio, i Mummenschanz, “Les musiciens du silence”, nell’ambito della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana festeggeranno cinquant’anni di successi, aprendo la tournée italiana.

Stessa data di debutto, all’Argentina, per “Chi ha paura di Virginia Woolf?”, per la regia di Antonio Latella. Tra gli interpreti, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni.

Grande attesa per “Il Piccolo Principe”, dal primo febbraio, in prima nazionale, al Sistina. In scena fino al 12 febbraio, lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, guarda al romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, proponendo una narrazione teatrale tra prosa, musica, canto, nouveau cirque .

Forte anche l’attesa per la diciannovesima edizione del festival internazionale della magia “Supermagic Incantesimi”, al Brancaccio dal 2 al 12 febbraio, con la direzione artistica di Remo Pannain. Tra i protagonisti, big come Junwoo Park, campione mondiale di manipolazione Gaetano Triggiano, migliore illusionista italiano, e il ventriloquo Samuel, che ha vinto Italia’s Got Talent.

ARTE. Appena inaugurata a Palazzo Barberini, la mostra “Orazio Gentileschi e l’immagine di san Francesco. La nascita del caravaggismo a Roma” consente di ammirare, per la prima volta, il dipinto riscoperto di Gentileschi “San Francesco in estasi”.

A Palazzo Merulana, l’arte di Fabrizio Spadini, con “Tempi d’acciaio”, e, alla Sinagoga del parco archeologico di Ostia antica, “Arte in Memoria 11”. E dal primo febbraio, presso Visionarea ArtSpace “Physis and rendering” di Vincenzo Marsiglia, tra Nft olografici, realtà aumentata e molto altro.

MUSICA. Il 31 gennaio all’Alexanderplatz, Lino Patruno Jazz Show.

E, il primo febbraio, a Largo Venue, Mondo Marcio e, il giorno dopo, Willie Peyote.

OPERA. Da domani al Teatro dell’Opera, “Aida”, firmata da Davide Livermore e diretta da Michele Mariotti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 16:24

