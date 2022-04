Roma, due anni dopo la fine dei lavori stradali sulla Colombo il limite torna (finalmente) a 80 km/h. I pendolari esultano

Limite di velocità sulla Cristoforo Colombo nel tratto Ostia - Eur innalzato a 80 km all’ora. Dopo oltre quattro anni dalla decisione del Campidoglio di portare il tetto a 50 km/h per assicurare una guida in sicurezza visto il dissesto del manto stradale, compromesso in più punti da buche e radici degli alberi, la novità viene salutata con entusiasmo dai pendolari del litorale romano costretti ogni giorno a macinare chilometri ad una velocità «troppo bassa per una strada extraurbana». Con il rischio inoltre di essere sorpresi da un autovelox per un momento di distrazione sul rettilineo.

Eppure, nonostante i lavori di asfaltatura sulla strada fossero già stati conclusi da tempo, sui cartelli il limite era rimasto fermo ai 50. Tanto che era stata lanciata anche una petizione on line per chiedere che la velocità massima venisse aumentata almeno a 70 km/h.

Tra i primi lanciare la notizia via social il gruppo Facebook «C’è vita sulla Colombo». Tra emoticon di festeggiamenti e la foto che sancisce l’effettivo nuovo limite, l’emozione è incontenibile. C'è chi esulta «Evviva finalmente» e chi ancora incredulo commenta Ma allora abbiamo cambiato davvero. Qualcuno sottolinea il "colpevole ritardo" e scrive «Si sono svegliati dopo due anni dal rifacimento del manto stradale. Bene, ora i controlli autovelox sono più che giustificati».

Per Cristina «cercare di rispettare il limite di 50 era ancora più pericoloso e infatti lo hanno portato ad 80 che mi sembra ragionevole per una strada extraurbana. Dalla sicurezza al caro energia il passo è breve. «Andate piano che la benzina costa cara» ha consigliato con un sorriso Roberta.

