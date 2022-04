Roma, schianto bus-furgone: feriti i due autisti. 47enne in codice rosso

Grave incidente stradale questo pomeriggio a Roma tra un autobus Tpl e un furgone della Dhl. L'uomo alla guida del furgone, un 47enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Nello scontro avvenuto in via Portuense altezza via di Ponte Pisano è rimasto ferito, ma in maniera meno grave, anche l'autista del bus: un uomo di 54 anni portato al pronto soccorso in codice rosso per dinamica. Sul posto dalle 18.30 circa sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale XI Gruppo Marconi.

Altre pattuglie dei caschi bianchi si sono aggiunte per procedere alla chiusura della strada e per i servizi di viabilità. Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Via Portuense è stata chiusa nel tratto tra via di Ponte Pisano a via Sernobi al fine di consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. La notizia dell'incidente è stata condivisa anche sui social con foto che mostrano il terribile schianto: come quelle pubblicate dal presidente della commissione Ambiente, Mobilità e Trasporto del Municipio Roma XI, Angelo Vastola.

