Roma, operaio precipita dall'impalcatura: morto 52enne

Tragedia sul lavoro a Roma. Un operaio italiano di 51 anni è morto sul colpo dopo la caduta dal secondo piano di un'impalcatura in via Toscana, nella zona di via Veneto, zona centrale della Capitale. L'uomo stava lavorando nella parte esterna di un palazzo Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Castro Pretorio e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L'uomo stava lavorando al rifacimento dello stabile quando è precipitato nello spazio tra la facciata del palazzo e l'impalcatura, schiantandosi al suolo dopo aver impattato contro altri oggetti. Inutili per lui i tentativi di soccorrerlo da parte degli operatori del 118 e dei colleghi.

