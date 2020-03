Ha violato l'isolamento a cui era sottoposto dal 14 marzo perché positivo al Coronavirus ed è stato sorpreso dai carabinieri a spasso con il cane e senza mascherina. È accaduto ieri sera a Lavinio, sul litorale vicino Roma.L'uomo, un 60enne, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Lavinio per inosservanza al provvedimento del governo sulle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19 e per