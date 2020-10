Coprifuoco a Roma, più di 800 controlli nella notte: 17 sanzionati dalla Polizia

Notte di controlli a Roma per la Polizia di Stato. Nella prima notte di lockdown parziale, con coprifuoco dalle 24 alle 5 e limitazione degli ingressi nelle piazze più frequentate della movida, sono più di 800 le persone controllate, 17 delle quali sono state sanzionate.

Roma ha sperimentato un lockdown parziale dalle 24 alle 5 con la chiusura, con creazione di varchi in entrata e in uscita, di alcune località interessate dal fenomeno della movida come Piazza Trilussa, Piazza Campo dè Fiori, Piazza Sempione, Piazza Madonna de Monti e il Pigneto. Sebbene non siano state riscontrate particolari criticità, nel corso della notte sono state elevate 17 sanzioni a persone che hanno contravvenuto all'art 4 del Decreto Legge n.19 del 2020. I controlli proseguiranno per tutta la durata della misura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 14:00

