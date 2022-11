Roma, raffica di controlli antialcol della Polizia Locale: record di sanzioni e sequestri

di Emilio Orlando

Tolleranza zero. Due parole che in questo week end suoneranno come un imperativo durante i controlli stradali della Polizia Roma Capitale. Già la notte scorsa, pochi minuti prima della mezzanotte, un centinaio di agenti “armati” di etilometro, di autovelox e di libretti per le multe, coordinati dal vice comandante del corpo Mario De Sclavis hanno attuato un imponente blitz per effettuare i controlli di polizia stradale. Obiettivo; ridurre drasticamente gli incidenti stradali e ristabilire la legalità al volante. Sorvegliate speciali, sono state e saranno questa notte le arterie di collegamento intorno alle zone della movida. Da Ponte Milvio fino a Trastevere, passando per la Nomentana e Corso Francia in poche ore sono stati effettuati più di tremila fermi di autovetture e di conducenti a cui sono state elevate cinquecento sanzioni.

Da Caput mundi a capitale italiana degli incidenti: già 8.800 nel 2021, con una media di ben 64 al giorno.



Dopo il settimo morto in cinque anni e una dozzina di feriti gravi, ora le squadre di soccorso chiamano quel tratto di strada tra il primo e il terzo cancello di Castel Porziano la curva della morte.



Dopo la scia che ha insanguinato le strade di Roma negli ultimi mesi per gli incidenti stradali mortali, la municipale dopo aver condiviso con il Campidoglio una strategia di contrasto alla mortalità stradale, ha messo in campo uno spiegamento di forze senza precedenti. In meno di dieci minuti, l'autovelox mobile, di corso Francia ha fotografato una ventina di macchine che avevano superato il limite massimo di velocità consentita. Gli etilometri hanno rilevato, in tre casi tassi alcolici nel sangue superiori a 1,50 facendo scattare la denuncia penale, il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Controlli ai pubblici esercizi si sono concentrati a Trastevere, dove sono poco meno di 100 gli esercizi di vicinato e di somministrazione colti in violazione delle normative vigenti, tra cui alcuni minimarket sorpresi a vendere oltre l’orario consentito. Nell’ambito degli accertamenti per la vendita ed il consumo di bevande alcoliche, sono 13 le sanzioni elevate, a cui si aggiungono quelle per ampliamenti illeciti delle superfici di somministrazione, schiamazzi in strada e musica ad alto volume.

