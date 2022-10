Una partita di calcio in memoria di Luca Sacchi, il personal trainer assassinato alla Caffarella con un colpo di pistola alla testa

di Emilio Orlando

L'arbitro fischierà l'inizio del “Soccer Match” domenica 23 ottobre alle 21, a tre anni dall'efferato omicidio che sconvolse la Capitale. La partita si giocherà al campo della Romulea, in via Fasalo 21. Papà Alfonso, la madre Tina Galati, il fratello e gli amici vogliono ricordare così Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre si trovava insieme alla fidanzata, Anastasiya Kylemnyk davanti ad un pub del quartiere Appio Latino. Movente dell'omicidio una rapina di sessantamila euro destinata alla compravendita di droga chela fidanzata portava in uno zaino dove Luca, estraneo all' acquisto tentò di difendere la ragazza, facendo scudo con il proprio corpo mentre veniva colpita con una mazza da baseball.

Dopo trenta mesi dal delitto, la prima Corte d’ Assise del Tribunale di Roma emise le condanne a 27 anni per Valerio Del Grosso (l’esecutore materiale del delitto), 25 a Paolo Pirino e Marcello De Propris (considerato colui che fornì l’arma all’assassino), mentre a tre anni (per spaccio di droga) è stata condannata Anastasiya Kylemnyk, allora fidanzata della vittima. I giudici hanno assolsero Armando De Propris che era accusato di aver detenuto la pistola. Per l’omicidio del personal trainer, il pubblico ministero Giulia Giuccione aveva chiesto l’ergastolo per Valerio Del Grosso ed una condanna a 30 per Paolo Pirino e per Marcello De Propris. Alle parti civili, rapprensentate dagli avvocati Armida Decina e Paolo Salice, venne riconosciuta una provvisionale a titolo di risarcimento provvisorio.

