«Sono la ragazza mora con il cappellino, cerco l'autista dell'89», colpo di fulmine sul bus dell'Atac a Roma

di Redazione web

Il colpo di fulmine che ti fa sobbalzare il cuore non conosce soste e può arrivare anche nei giorni delle feste di fine anno. E' quello che è successo ad una giovane donna 37enne di origine calabrese, che ha lanciato un appello su un gruppo Facebook del quartiere Trieste Salario di Roma per trovare l'autista della linea 89 dell'Atac. «Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio. Ci siamo notati a vicenda», scrive la ragazza. Ma fino ad oggi l'autista (il "bel ragazzo moro con un sorriso simpatico", questo l'identikit del dipendente della municipalizzata capitolina al volante del bus) non ha risposto alla chiamata del cuore.

Questo l'appello lanciato dall'anonima 37enne. «Ci provo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA