Zoo Roma, un cinghiale a Villa Ada passeggia tra le persone. Il nuovo avvistamento

Ancora un cinghiale immortalato a spasso per Roma. Questa volta l’animale è stato visto a Villa Ada mentre scorrazza nel parco sui viali a pochi metri dalle persone che passeggiano o fanno attività fisica. Secondo quanto riporta l'osservatorio Sherwood Villa Ada, si tratta di «un nuovo avvistamento del cinghiale che è entrato nei giorni scorsi a Villa Ada. Ora è diventato più coraggioso, ha lasciato i boschi e si è fatto una bella passeggiata nel parco in mezzo alla gente sul viale che scende al lago grande». Diversi gli alert che i visitatori lanciano via social: «Appena avvistato cinghiale a Villa Ada (grosso) al discesone lato via Panama. Fate attenzione» scrive Daniela sul gruppo Facebook quartiere Trieste-Salario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 18:21

