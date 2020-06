Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 17:42

Un auto in fiamme nella galleria dell'Appia, sul Grande Raccordo Anulare , ha attivato i vigili del fuoco che, sul posto, stanno intervenendo per domare le fiamme.Contemporaneamente il GRA è stato chiuso per facilitare le operazioni di soccorso dopo l'incendio avvenuto nel pomeriggio a Roma