Campo de' Fiori, notte violenta: sassaiola contro i poliziotti in piazza Santa Caterina in Rota, fermato un 15enne

La movida ora fa quasi più paura dei disordini provocati dai tifosi violenti. Gruppi di teppisti, provenienti dalle periferie degradate della Capitale, si stanno infiltrando sempre più di frequente tra i giovani avventori delle “piazze del divertimento” del centro storico, provocando risse e tumulti oltre ad aver istigato i presenti a non mettere la mascherina anti contagi.

Ed ecco che, dopo gli accoltellamenti dello scorso weekend, un altro episodio sconcertante ha sconvolto l’ “outdoor” notturno a Campo de’ Fiori.

Durante un servizio anti assembramento disposto dalla questura, infatti, i poliziotti sono stati presi a sassate da alcuni ragazzi che non volevano andarsene a casa.

Gli agenti erano intervenuti in piazza di Santa Caterina della Rota, perché alcuni residenti avevano chiamato il 112 per segnalare rumori molesti e musica ad alto volume, che si protraevano oltre l’orario del coprifuoco. Un 15enne è stato denunciato durante le fasi concitate dell’intervento della polizia, intervenuta in una situazione infernale: la sfida delle comitive è stata condotta tre bottiglie rotte e cori di protesta. Quei giovani proprio non volevano saperne di rispettare le norme anti Covid. Il minorenne dovrà rispondere dei reati di danneggiamento di beni dello Stato, resistenza a pubblico ufficiale e lancio pericoloso di cose.

Intanto i detective dei commissariati Celio e Viminale stanno esaminando le riprese delle telecamere a circuito chiuso per identificare gli altri complici dell’adolescente che, nel frattempo, erano riusciti a scappare. Il neo questore Mario Della Cioppa, che ha posto tra gli obiettivi prioritari proprio la questione relatova alla movida violenta, applicherà una misura di prevenzione personale al fermato (anche se minorenne), proprio per l’accertata pericolosità sociale.

Nel prossimo fine settimana, per scongiurare eventuali altre reazioni violente in piazza, verranno adottati nuovi schemi operativi. Saranno cioé utilizzate le unità della polizia scientifica per filmare i soggetti più facinorosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 08:00

