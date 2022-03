Roma, tifosi olandesi distruggono bus dell'Atac. L'assessore Patané: «Paghino i danni»

Danni a diverse vetture Atac che ieri sera hanno trasportato i tifosi del Vitesse, a Roma per assistere all'incontro di calcio di Conference League. Lo denuncia l'assessore ai Trasporti del Comune di Roma Eugenio Patanè che ha pubblicato su Facebook le foto della vettura 7605 di Atac. La vettura, spiega Patanè, era «adibita al trasporto dei tifosi olandesi del Vitesse allo stadio Olimpico per la gara di ieri di Europa Conference League, alla quale sono stati divelti mancorrenti, pannelli e cielo vettura. Inoltre, risulta danneggiato il pannello divisorio disabili della vettura 4458, del deposito di Tor Sapienza, e l'indicatore fermata prenotata della 3086 del deposito di Grottarossa».

«Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio del febbraio 2015 quando i tifosi, anche loro olandesi, del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna - conclude - Mi auguro che, come accaduto in quella occasione per un fatto ben più grave, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino delle vetture danneggiate».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 13:13

