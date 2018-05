Caos a Roma: il Giro d'Italia finisce...in buca

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Più dello sterrato del Colle delle Finestre, più di una discesa impossibile sotto una pioggia torrenziale. Il Giro più spettacolare e interessante degli ultimi anni si chiude nella maniera più grottesca: del pessimo fondo stradale di Roma se ne accorge quotidianamente chi vive nella Capitale.E così, quella che per centauri e automobilisti di Roma è la normalità, per i ciclisti impegnati nel Giro era una follia: «Non riesco a tenere la bici», urla Bonifazio all'auto dei commissari di gara. E come lui tanti altri che per protesta sono rimasti compatti in gruppo con la minaccia di metter giù la gamba e fermarsi.Una presa di posizione sindacale forte e totalmente giustificabile che viene raccolta dall'organizzazione: al terzo passaggio sul traguardo dei Fori Imperiali, il tempo viene neutralizzato incoronando ufficialmente Chris Froome come vincitore della edizione numero 101. Il sindacalista è stato uno dei più attesi per la volata finale, Elia Viviani, già vincitore di 4 tappe. Lui si è fatto portavoce della volontà del plotone, ha parlottato con la maglia rosa Chris Froome, poi ha comunicato agli ufficiali di gara le preoccupazioni per l'incolumità, propria e degli altri.Le buche di Roma sono davvero impossibili da gestire. E la decisione dei giudici ha subito scatenato la polemica politica. Tutti contro la Raggi. «Le buche a Roma hanno fermato anche il Giro d'Italia - tuona Enzo Foschi, vicepresidente Pd Lazio - la mancata manutenzione delle strade da parte della più scarsa sindaca che Roma abbia mai avuto, ha fatto fare a Roma una figuraccia in mondovisione».«Da caput mundi a capitale mondiale delle brutte figure: con il pasticcio dell'ultima tappa del Giro d'Italia, con le buche e il pessimo stato del manto stradale che hanno accorciato la corsa, l'amministrazione Raggi si conferma un fallimento totale. Roma non merita questo», scrive su Facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini. La replica della Sindaca? «Polemiche inutili, è stata una festa di tutta la città».riproduzione riservata ®