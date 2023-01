Roma, i predoni dei turisti: anno nuovo ma sempre gli stessi furti. Arrestati 7 borseggiatori tra bus e metro

di Emilio Orlando

Anno nuovo, vita vecchia. Anzi, stessa vita: perché solo il lockdown era riuscito a fermare i "predoni dei turisti". Nelle ultime ore infatti 7 ladri sono stati pizzicati dai carabinieri mentre sfilavano portafogli e altri oggetti di valore a italiani e stranieri che stavano viaggiando su bus e metro.

Blitz in serie nelle stazioni di Roma, Milano e Napoli: ventimila controllati in quattro giorni



Terminate le restrizioni per la pandemia Covid, il centro storico della Capitale è stato preso di nuovo d'assalto dai visitatori. A nulla sono valse le denunce, i video che ritraevano borseggiatori e borseggiatrici all'opera mentre circondavano i turisti e li depredavano degli oggetti di valore,con la tecnica delle mani di velluto infilate nel classico sacchetto di plastica. Anche le telecamere di video sorveglianza si sono rivelate inefficaci perché non permettono alle forze di polizia di effettuare arresti in flagranza di reato.



L'unica strategia che consente alle forze dell'ordine di contrastare il fenomeno del borseggio è quella di operare direttamente sul territorio nei luoghi maggiormente a rischio dove è più facile mimetizzarsi per i malviventi .

Il primo a finire in manette è stato un cittadino algerino di 30 anni, pregiudicato, che in via Napoleone III all' Esquilino ha sfilato dalla tasca di una donna un telefono cellulare. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di piazza Venezia. Poco dopo i militari della stazione di Porta Portese hanno arrestato tre donne di origini slave (tutte con precedenti e residenti nel campo nomadi di Castel Romano): avevano borseggiato una turista cilena mentre saliva su uno degli ascensori della stazione ferroviaria Trastevere.



In viale Eritrea, i carabinieri della locale stazione hanno fermato un cittadino cileno di 30 anni che, alla fermata Flaminio della linea A della metropolitana, stava tentando di sfilare il portafogli dalla borsa di una straniera.

Infine gli investigatori del nucleo scalo Termini hanno bloccato due marocchini che avevano da poco consumato un furto.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA