Roma, blitz all'alba a Spinaceto. La polizia municipale sgombera casa popolare occupata abusivamente dal clan dei Bevilacqua

di Emilio Orlando

Racket delle occupazioni nel mirino della procura capitolina e della polizia municipale. Un’imponente operazione di ripristino della legalità è in corso dalle prime luci dell’alba nel quartiere di Spinaceto. Gli agenti del IX gruppo della polizia Roma Capitale dell’Eur, stanno sgomberando una casa popolare di proprietà dell’Ater, occupata da alcuni appartenenti alla famiglia Sinti dei Bevilacqua.

L’alloggio, al secondo piano di via Salvatore Lorizzo 119 era stato già liberato due anni fa, un esponente del feroce clan degli Spada di Ostia, lo aveva occupato. L’abitazione veniva utilizzata come centrale di spaccio da una donna. Sulla porta d’ingresso una scritta con il pennarello rosa: «Non sono a casa, chiamatemi al telefono tanto ce l’avete», era il messaggio per i tossicodipendenti che cercavano la droga.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 11:02

