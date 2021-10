Roma, dimissioni Michetti. Barbara Saltamartini (Lega): «Se ci si ritira si è poco credibili»

Poche ore dopo le dimissioni di Enrico Michetti, già candidato sindaco del centrodestra, da consigliere comunale, sono arrivate le dure dichiarazioni di Barbara Saltamartini della Lega: «Le dimissioni di Enrico Michetti lasciano senza parole. Ho conosciuto Enrico in campagna elettorale e mai avrei pensato che arrivasse a questa decisione. Dopo averlo lealmente sostenuto come Sindaco del centrodestra sono molto dispiaciuta di questa notizia che per altro abbiamo appreso solo dagli organi di stampa. Scelta politica che pesa. Non si può essere credibili se dopo aver perso una battaglia ci si ritira». E' quanto dichiara Barbara Saltamartini, deputata della Lega.

Roma, Michetti si è dimesso da consigliere comunale: «​Continuerò a offrire il mio contributo civico»

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA