Treno parte e bimbo di due anni resta solo a bordo: la mamma resta in stazione

Sabato 3 Agosto 2019, 17:32

Un inconveniente che può accadere, quello di perdere un treno, dper un ritardo o mentre si è impegnati a caricare i bagagli. Purtroppo questa volta è successo a unahe mentre si occupava delle valigie e di obliterare il biglietto ha affidato il bimbo di 2 anni, per pochi attimi, a un passeggero.Credeva di fare in fretta, sicuramente, ma il tempo era limitato, così quado le porte si sono chiuse è andata nel panico, Fortunatamente il passeggero a cui aveva affidato suo figlio ha subito allertato le autorità che hanno aiutato la donna a ricongiungersi con il figlio. A riportare l'episodio è la pagina della Polizia di Stato su Facebook, Agente LISA: «Può capitare a tutti di non riuscire a calcolare bene i tempi di partenza di un treno e vedersi chiudere le porte a un soffio dalla salita. Solo che questa volta è capitato a una mamma che per caricare i bagagli e convalidare il biglietto ha affidato per pochi istanti il suo bimbo di due anni a un passeggero del treno in partenza da Fiumicino », spiega la didascalia di una foto in cui il bimbo gioca con il cappello di un agente.«Per fortuna il passeggero a cui aveva lasciato il bimbo si è subito messo in contatto con il Capotreno che ha avvertito a sua volta la Polizia ferroviaria della stazione Termini, capolinea del treno», continua parlando poi del lieto fine in cui si è conlusa la vicenda: «I poliziotti lo hanno accolto e intrattenuto e lui, a vedere la foto, nell’attesa dell’arrivo della mamma, si è divertito non poco».