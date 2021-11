Roma, si ribalta un'autocisterna con materiali pericolosi: traffico ko, strada chiusa per ore

Una strada è stata chiusa in provincia di Roma e i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la mattinata dopo che un'autocisterna, che trasportava materiali pericolosi, si è ribaltata.

L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via di Tivoli, nel territorio comunale di Gallicano del Lazio. L'autocisterna, che trasportava circa 12mila litri di gpl, è finita fuori strada prima di ribaltarsi su un fianco. L'autotrasportatore è rimasto illeso ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con il Carro rilevamento radioattivo-chimico, il nucleo nucleare-biologico-chimico-radiologico ed un carro travasi.

La strada è rimasta chiusa per tutta la mattinata, per il tempo necessario per tutte le operazioni di travaso e di messa in sicurezza dell'autocisterna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 12:16

