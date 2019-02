Auto avvolta dalle fiamme: il conducente fa appena in tempo a scappare

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una Seat Althea ieri sera è stata divorata completamente dalle fiamme in via Sant’Antonio, in prossimità di una delle entrate della Villa Papale, Giardini Vaticani a Castel Gandolfo. Intorno alle 19, l'auto guidata da un 50enne, ha preso fuoco. Il conducente ha fatto appena in tempo ad uscire dall’abitacolo e fuggire via, un attimo dopo è stata avvolta dalle fiamme.Sul posto si sono recati i carabinieri, che hanno chiuso la strada e bloccato il traffico. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Nemi. La strada è stata riaperta intorno alle 20. Forse un guasto elettrico al motore potrebbe essere alla base dell’incendio, le fiamme e il fumo si sono sviluppate dal vano motore.