Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per un trauma toracico in codice rosso per dinamica,ma non è pericolo di vita.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15