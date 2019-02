Roma, pino caduto sulla Cristoforo Colombo: abbattuto dal vento

Sono in tutto circa 50 gli interventi effettuati finora dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale in seguito all'ondata di forte vento che si è abbattuta sulla città. Fra le zone interessate, quella di Monte Mario, circonvallazione Clodia, Salaria, Cassia, Flaminia, viale Libia, viale Somalia ma anche Monteverde, Appio, Tuscolano, Ardeatina, Casilina ed Eur. Gli interventi hanno riguardato soprattutto la caduta di rame ed alberi sulla carreggiata, e in qualche caso su auto in sosta.

Un grosso pino è crollato su via Cristoforo Colombo. Il forte vento sta causando molti disagi a Roma e nel Centro-Sud italia. Introno alle 14.30 un albero è precipitato sulla carreggiata in direzione Ostia, tra la riserva naturale e via di Acilia.