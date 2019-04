Ultimo aggiornamento: 14:21

«Mi faccia rispondere con un battuta. Seè Batman per aver portato 136 poliziotti in più allora io sono Wonder Woman per avere assunto oltre 1000 vigili. Dai...». Così, interpellata in merito, la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta i dati divulgati oggi dal Viminale. Raggi si riferisce ad una battuta del leader della Lega che ieri ha detto:«Io come ministro dell'Interno per Roma manca solo mi metta il mantello di Batman».