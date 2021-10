Race for the Cure, apre domani al Circo Massimo il Villaggio della Salute della Donna

Apre domani al Circo Massimo il Villaggio della Salute della Donna-Race for the Cure che darà il via alla quattro giorni dedicata alla salute, allo sport e al benessere per la lotta ai tumori del seno. Un programma fitto di appuntamenti che culminerà nella passeggiata di domenica da via dei Cerchi ai Fori Imperiali. Quest’anno infatti la 22° edizione di Race for the Cure, per le restrizioni legate al Covid-19, si svolgerà in una nuova versione. Non sarà una corsa ma una passeggiata, con partenze differenziate, per evitare il sovraffollamento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Nel Villaggio dal 7 al 9 ottobre, la Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e la Regione Lazio offrirà gratuitamente a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico esami gratuiti per la diagnosi precoce dei principali tumori femminili, oltreché tamponi e vaccini anti-Covid. Grazie alla collaborazione del CONI e di diverse Federazioni sportive al Villaggio della Salute sarà possibile anche svolgere lezioni di sport, fitness e sana alimentazione, mentre per i piccoli sostenitori della Race e le loro mamme sarà organizzato uno speciale meet&greet con le Winx che sveleranno le loro magiche regole sui corretti stili di vita e distribuiranno regali.

All’inaugurazione domani alle 9 saranno presenti Alessio D’Amato, Assessore Sanità Regione Lazio,Teresa Zotta, Vicesindaco Città Metropolitana di Roma Capitale, Marina Giuseppone, Direttore Generale Organizzazione MiC, Brigadier Generale Carlo Catalano, Direttore Ospedaliero Policlinico Militare di Roma “Celio”, Marco Elefanti, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia, Daniela Terribile, Vicepresidente Komen Italia, Bianca Casieri, Direttore Generale Komen Italia, Rosanna Banfi, Madrina Donne in Rosa Komen Italia, Alberto Stanzione, Direttore Oncologia Pfizer Italia, Silvia De Dominicis, Presidente e Amministratore Delegato J&J Medical, Barbara Saba, Direttrice Generale Fondazione J&J, Monica Cerroni, Presidente Fasda, Riccardo Calvi, Responsabile Comunicazione Procter & Gamble Italia, Giovanni Manfroni, Responsabile Comunicazione e Marketing presso Fondazione Campagna Amica.

Saranno inoltre presenti, tra gli altri, Jacqueline De Laurentiis, Violante Guidotti Bentivoglio Calenda, Andrea Lucchetta, Frances Salini, Raffaella Visonà, Claudia Zanella e Alberto Rabiti, Segretario Federazione Italiana Pallavolo.

