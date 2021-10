Pulmino si ribalta sull'A1 tra Orte e Magliano Sabina: un morto e 4 feriti

Un morto e quattro feriti. E' il tragico bilancio di un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1 Milano - Napoli. Poco prima delle 13.30 un pulmino si è ribaltato nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma all'altezza del km 497,8. Nell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi, una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite.

Sul luogo sono intervenuti, i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al momento tra Attigliano e Magliano Sabina verso Roma, si segnalano 12 km di coda in aumento. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Strada Provinciale 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Strada Provinciale. 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può rientrare in autostrada. Oppure si consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la Strada Provinciale 71 in direzione Montefiascone, quindi la Strada Statale 2 Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte fino a raggiungere Orte percorrere la Strada Provinciale 315 direzione Orte Scalo - Gallese - Borghetto e successivamente la Strada Provincile 150 in direzione di Magliano Sabina dove si puo' rientrare in autostrada.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 22:03

