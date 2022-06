Primarie Pd per la Regione Lazio, ci sarà Leodori

Entra nel vivo la corsa alla Regione Lazio per le elezioni 2023. Per ora la partita si gioca tutta nell'area del centrosinistra che sta già organizzando le Primarie. Mentre dal fronte del centrodestra non ci sono ancora nomi papabili, infatti, dal Pd ieri è arrivata la candidatura alle primarie di Daniele Leodori, attuale vicepresidente della Regione Lazio e quindi espressione diretta della politica regionale. Nicola Zingaretti infatti governa la Regione da dieci anni e la base di partenza, quindi, per Leodori è più che mai solida. Ma un mese fa un altro nome di spicco ha promesso di correre alle Primarie: «Se si faranno - ha infatti assicurato Alessio D'Amato, attuale assessore regionale alla Sanità - parteciperò alle Primarie». Una bella sfida, dunque, visto il rilievo ottenuto da D'Amato per i risultati e l'efficacia della campagna vaccinale anti Covid nel Lazio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA