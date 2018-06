Porta di Roma ospita l'Unione Europea. Roadshow Eu Saves Lives

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Porta di Roma ospita fino a domenica l’Unione Europea. E’ presente, infatti, presso la galleria commerciale l’unica tappa italiana di “EU SAVES LIVES”, il roadshow che offre un’esperienza diretta delle iniziative intraprese dall’Unione europea per rispondere a calamità naturali e a catastrofi provocate dall’uomo. I visitatori potranno vivere un’esperienza unica assistendo in realtà virtuale alle azioni di assistenza umanitaria e protezione civile dell'UE.Ad attendere i visitatori dello stand un’esperienza mozzafiato e al tempo stesso formativa. Una squadra di operatori televisivi ha ripreso gli interventi dell’Unione europea in risposta alle attuali crisi umanitarie e ai disastri naturali in un video a 360°, una modalità mai vista finora. Il pubblico verrà così messo a conoscenza di come l’UE salva vite umane e protegge le persone in Europa e nel mondo.Tre esperienze in realtà virtuale mostrano diverse operazioni in varie parti del pianeta.La prima esperienza proietta il visitatore nella crisi dei rifugiati Rohingya, una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. I partecipanti al roadshow in realtà virtuale avranno la possibilità di assistere a un progetto finanziato dall’Unione europea in un campo profughi in Bangladesh.La seconda esperienza permette ai partecipanti di trovarsi all’interno della cabina di pilotaggio di un Canadair per estinguere un grande incendio boschivo in Italia. I visitatori vedranno dal vivo i danni che incendi di questo genere provocano sugli abitanti e sulla natura e scopriranno l’importanza di una risposta coordinata da parte dell’Unione europea.La terza esperienza porta il visitatore a vivere la simulazione di un terremoto in Danimarca. Si tratta di una delle numerose esercitazioni della protezione civile, nel corso delle quali le varie squadre (come per esempio i vigili del fuoco) hanno la possibilità di consolidare le proprie abilità attraverso esercitazioni mirate. L’esperienza mostra l’importanza di esercitarsi e di trovarsi pronti prima che avvenga il disastro.La mostra può essere visitata fino a domenica 17, ogni giorno, negli orari di apertura della galleria commerciale