Una domenica mattina di forti rallentamenti sulla via Pontina per un incidente stradale avvenuto all'altezza di Pomezia. E' accaduto stamattina poco prima delle ore 10 circa. Due veicoli si sono violentemente scontrati. La carreggiata in direzione Nord è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire e per rimuovere le vetture. Non si sono riscontrati morti.