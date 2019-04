Dal libro al film, dal film al teatro. A Roma Pif in scena per "Momenti di trascurabile (in)felicità"

Momenti di trascurabile (in)felicità a due voci, quella dell’attore e regista Francesco Diliberto, in arte Pif, e quella dello scrittore Francesco Piccolo.



Una rappresentazione tratta da due libri di successo dello scrittore casertano, Momenti di trascurabile felicità (2010) - e del film omonimo appena uscito - e Momenti di trascurabile infelicità (2015). Dal palco l’autore dei due testi, in dialogo con Pif, dispiega il suo personale catalogo di conflitti interiori, fisime, abitudini, e segreti.



Riflessioni ironiche, ciniche e reali, di quei brevi trascurabili eventi presenti nella vita di tutti noi in cui assapori i (dis)piaceri della vita. Un’interpretazione la loro, disinvolta e spontanea, durante la quale brani letti al leggio si alternano ad altri raccontati liberamente, come in una serata tra amici. Dice Francesco Piccolo: «Io credo molto nella leggerezza come strumento di racconto che si insinua nella complessità».

Una leggerezza che Pif riassume così: «Con l’avanzare dell’età, nella scala dei momenti di trascurabile (in)felicità, il cibo ha superato ormai il sesso, e quando sono seduto al ristorante e vedo che qualcuno che ha ordinato una pietanza migliore della mia, la cosa mi diventa insopportabile, tanto da fingere generosità con il vicino di tavola per un equo scambio di assaggi. Un sipario di pochi istanti, che si colloca fra quei frangenti di vita all’apparenza stupidi, che raccontano invece molto di noi».

Francesco “Pif” Diliberto, in scena al teatro Brancaccio, insieme allo scrittore Francesco Piccolo nello spettacolo “Momenti di trascurabile (in)felicità”, giovedì alle 21, 17 euro, Teatro Brancaccio via Merulana 244,ROMA

