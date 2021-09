Roma, perde il controllo della moto e si schianta in via Tiburtina: morto un 37enne. Forse un malore alla guida

Un uomo di 37 anni è morto ieri sera a Roma dopo un grave incidente con la sua moto. La vittima guidava una moto Kawasaki Z900 quando ha perso il controllo del mezzo finendo a terra: sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e tra le ipotesi non si esclude un malore.

Lo schianto è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in via Tiburtina, all'altezza del civico 722: sono intervenute pattuglie del Gruppo V Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 12:20

