San Pietro, urla Allah Akbar e minaccia di darsi fuoco: bloccato

Sabato 10 Agosto 2019, 20:22

Momenti di paura nella Capitale a causa di un cittadino iracheno che ha minacciato di darsi fuoco con un accendino a piazza Pio XII, davanti al colonnato di. In evidente stato di confusione, ha pronunciato frasi sconnesse tra cui Allah akbar.L’uomo, cittadino iracheno richiedente protezione internazionale, è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Polizia in servizio davanti al Vaticano e portato in commissariato per gli accertamenti. L’intervento è stato molto veloce dato che dal movimento delle minacce al fermo sono trascorsi meno di due minuti in cui i poliziotti in divisa lo hanno tenuto sotto controllo per evitare gesti inconsulti, mentre due colleghi in borghese lo hanno immobilizzato evitando tensione tra turisti e pellegrini.