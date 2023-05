Parata di stelle per la nuova stagione di Mediterraneo al MAXXI: da Leo Gassman a Domenico Cuomo

di Redazione Web

Mediterraneo al MAXXI e Man in Town, un binomio d’eccezione nel segno del talento e della ricerca musicale, celebrato nella serata di ieri a Roma con un appuntamento ad hoc. Si è svolto, infatti, nella suggestiva cornice di Mediterraneo Ristorante e Giardino del MAXXI lo speciale summer party Hot child in the City. Uno speciale evento per festeggiare il restyling dell’esterno del locale ispirato alle atmosfere del Sud Italia su idea del proprietario Alessandro Cantagallo con la direzione affidata a Carlotta Bettoli, il lancio del menù estivo a cura di Emanuele Pompili e il nuovo numero della testata, che dà particolare spazio alle voci più promettenti del panorama musicale italiano.

Parata di stelle al MAXXI

Un lavoro di attenzione e scouting di new names che prende ora nuova forma sia nel formato print che in quello digitale. Una serata all’insegna della creatività, del cinema e della musica grazie anche al live dj set di Andy BluVertigo che ha scandito con la sua performance il cocktail party.

Proprio in questa occasione MANINTOWN ha presentato il suo ultimo numero dedicato alla musica che vuole dare risalto alla nuova scena musicale italiana, che si sta rinnovando negli ultimi anni, anche grazie ai talent show da cui escono tante promesse di domani.

Tra le cover è in testa Levante che, dopo Sanremo e la maternità, torna con nuovi progetti tra musica e cinema, poi MR Rain, i Coma Cose, fino ai giovani come il duo I Santi Francesi e Gianmaria. Non potevano mancare almeno due Cover dedicate al Cinema che vedono Federica Sabatini e Domenico Cuomo oggi riconosciuto per il ruolo di Gianni CardioTrap in Mare Fuori, presente all’evento con la collega Desiree Popper che nella fiction interpreta Consuelo Gomes, una modella sposata con il comandante Massimo (Carmine Recale).

Tra gli ospiti della serata l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre (con delega alle Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile), il Direttore di Leggo Davide Desario e tante celebrities tra cui Mariana Falace, Beatrice Fiorentini e Alessio Moneta di “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, il modello Pierpaolo Paolino (tra i primi ad arrivare), il cantautore Virginio, Liliana Fiorelli (la Contessa Marisa del Sagrato di Bisanzio in Ritoccàti, la sketch comedy disponibile su Sky), la coppia Federica Sabatini e Teodoro Giambanco, gli attori Roberto Oliveri, Riccardo Alemanni, Joseph Altamura, Mattia Teruzzi (Don Matteo), Giulia Schiavo, Giorgio Belli, Barbara Foria, il ballerino Christian Roberto, Leo Gassman giunto a festeggiare l'ingresso in finale della Roma in Europa League e numerosissimi altri amici accorsi per la speciale serata.

