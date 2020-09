Paolini, 5 anni per sesso con i minori: il disturbatore tv condannato anche in appello

Il disturbatore tv Gabriele Paolini è stato condannato a cinque anni di carcere in appello: era accusato di aver avuto rapporti nel 2013 con minorenni in cambio di denaro e regali. I reati contestati sono produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale. Confermata dunque la sentenza di primo grado del 2017, quando Paolini era stato condannato a cinque anni di reclusione dai giudici della V sezione penale del Tribunale di Roma. Sentenza confermata oggi dai giudici della Terza Sezione della Corte d'Appello. Per i fatti contestati nel novembre del 2013 era finito in carcere, poi tornato libero dopo qualche mese. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 15:19

