Gabriele Paolini, insegnante disturba il... disturbatore: la foto diventata virale fa il giro del web

di Loris Alba

Lunedì 5 Agosto 2019, 16:26

Dopo essere stata ripubblicata, unaè ora diventata virale sui social. Immortala una donna,, irrompere alle spalle del noto disturbatorecon un sorriso divertito e canzonatore.La protagonista aveva intenzione di "vendicare" la giornalista, colpita da un attacco del noto disturbatore televisivo durante una manifestazione dei Radicali anel 2015.è un'insegnante die si diverte pensando a quel momento storico, immortalato quasi per caso e poi finito in rete: «Quella foto risale al 2015. Ero a una manifestazione radicale a Porta Pia;aveva appena finito di 'disturbare' una intervista a, poi aveva cominciato a compulsare il suo telefono. Allora ho avuto l'idea: 'Ora disturbo il disturbatore!' Mi sono messa dietro di lui e ho fatto una smorfia a un amico. Più tardi ho trovato la foto tra le immagini della manifestazione, l'ho ritagliata e l'ho pubblicata su Facebook, i miei amici hanno riso, è finita lì».La rete però non dimentica, e qualche giorno fa la storica e indimenticabile foto è riemersa in forma di "ricordo" su Facebook. Lo scatto ha quindi letteralmente scatenato i commenti di diversi utenti che, molto divertiti e quasi con soddisfazione, hanno citato proverbi relativi alla vendetta e la legge del contrappasso dantesco.Certo, Caterina non è un personaggio del noto capolavoro del poeta fiorentino. A modo suo ha però realizzato un'impresa che ha del clamoroso: disturbare il disturbatore. Una cosa che non capita proprio tutti i giorni.