Accoltellamento in pieno giorno a piazza del Gazometro nel quartiere Ostiense. Un uomo è stato soccorso in fin di vita in strada da alcuni passanti che hanno dato l’allarme alla polizia e al 118.

La vittima dell’agguato, non ancora identificata, è stata trasportata al Sant’Eugenio in coma. Le indagini sono affidata alla sezione omicidii della squadra mobile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 16:34

