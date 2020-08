Ostia, la programmazione del drive-in di Ostia per il mese di settembre

Il drive in di Cineland continuerà con la proiezione di film fino al 16 settembre, proponendo anche una prima visione, quella del film After 2.



LA PROGRAMMAZIONE DI SETTEMBRE - Ecco il calendario:



1 settembre – Joaquin Phoenix è Joker.



2 settembre – Bohemian Rapsody ovvero la biografia di Freddy Mercury.



3 settembre – Gli anni più belli pèer la regia di Silvio Muccino.



4 settembre – La Dea Fortuna ovvero l’ultimo capolavoro di Ferzan Ozpetek.



5 settembre – Aladdin, la favola cartoon della Disney.



6 settembre – La Disney propone La Bella e la Bestia.



7 settembre – Hammamet ovvero la caduta di Bettino Craxi nel suo esilio. Regia di Gianni Amelio.



8 settembre – Coco della Disney Pixar.



9 settembre – Parasite, un film di Bong Joon Ho.



10 settembre – Il traditore, le vicende di Tommaso Buscetta narrate da Marco Bellocchio e interpretate da Pierfrancesco Favino.



11 settembre – Frozen II – Il segreto di Arendelle della Disney.



12 settembre – Il Re Leone, cartoon Disney.



13 settembre – La Disney propone La Bella e la Bestia.



14 settembre – IT Capitolo due.



15 settembre – A un metro da te con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse.



16 settembre – After 2, tratto dal bestseller fenomeno mondiale.



17 settembre – After 2, tratto dal bestseller fenomeno mondiale.

