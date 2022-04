Ostia, precipita dal terrazzo al quinto piano: morto operaio di 45 anni

Tragedia sul lavoro sul litorale romano. Un operaio è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via delle Baleniere, ad Ostia. L'uomo un romeno di 45 anni stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento al quinto piano dell'edificio quando per cause in corso d'accertamento è caduto dal terrazzo. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso dell'operaio.

Leggi anche > Roma, Gualtieri: «Presto carta d'identità elettronica anche nelle biblioteche»

Secondo una prima ricostruzione, il 45enne stava effettuando lavori di ristrutturazione dell'abitazione, quando sporgendosi troppo è precipitato per varie decine di metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, in attesa dell'arrivo dell'ispettorato del lavoro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA