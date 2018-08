Ostia, Bozzi: "Sospendere spot in metro con capocciata. Chi lo ha commissionato è un demente"

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non si placa la polemica sullo spot commissionato dal X Municipio di Roma per l'Estate sul litorale romano. Uno spot, trasmesso anche nelle stazioni della metropolitana capitolina, che prova a fare ironia sulla famosa testata che subiì il giornalista di Nemo Piervincenzi da Roberto Spada. Ad intervenire ora è Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche "ora" e "Un sogno Comune" . "Chiunque abbia commissionato lo spot - dice Bozzi - che ammicca alla famosa capocciata è un demente. Se è questa la promozione di Ostia del M5S, allora è meglio che continuino a non farla e che si adoperino solo per promuovere Tiberis, la fantastica."spiaggia dei romani", come l'hanno chiamata. Chiediamo di sospendere subito la programmazione dello spot su Roma Radio o il Municipio autolesionista e il Campidoglio si renderanno responsabili di danni di immagine evidenti". "Mentre la cittadinanza - prosegue - e le categorie produttive fanno di tutto per emanciparsi dall'immagine criminosa e falsata di un'intera città, chi ci governa pensa bene di ricordarla agli utenti della Metro. E se anche si volesse cogliere il lato ironico, allora viene da pensare che l'unico target che interessa è quello in po' coatto, a cui si ammicca tristemente. L'unica consolazione è che lo spot è trasmesso solo in italiano e non in lingue straniere. Almeno questo ce lo hanno risparmiato. Grazie".