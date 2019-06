Omicidio Varani, il padre di Luca: «Mio figlio vittima di lupi affamati, ora l'ergastolo per Foffo»

Omicidio Varani, chiesti 30 anni per Manuel Foffo. Così un altro ragazzo si salvò dalla tortura

, l'unico imputato rimasto per la morte di Luca Varani dopo il suicidio in cella di Marco Prato, a gennaio 2017.«Non vogliamo sconti, non vogliamo giustificazioni, non sopportiamo piagnistei e compassione per chi ha ammazzato nostro figlio per il proprio godimento»papà della vittima. Mancano quattro giorni alla sentenza definitiva che proverà ad alleviare il dolore di questi due genitori orfani dell'unico figlio, adottato piccolissimo dopo anni di tentativi e battaglie. È il padre a parlare, ad alzare la voce, a infervorarsi quando parla del processo. Sua moglie fa fatica, ancora in cura dalla psicologa che le ha regalato la capacità di riscoprire suo figlio nei sogni. «Io non mi nascondo a provare rabbia, a chiedere giustizia - dice Giuseppe Varani - non mi hanno mica rigato la macchina. Mi hanno ammazzato Luca e chi è rimasto alla sbarra deve pagare».