È allerta meteo suie nella zona sud della provincia di Roma dove, oggi pomeriggio sono previste precipitazioni anche a carattere nevoso e a tratti con abbondanti accumuli. Confermate le previsioni di MeteoCloud gruppo social di esperti meteo che prevedevano neve al e sopra dei 600 metri ed infatti già da stamattina nevica a Rocca Di Papa e Rocca Priora.Innevate le zone piú alte ma anche i centri storici e le strade di collegamento. Le stesse previsioni danno per oggi pomeriggio abbassamenti della quota neve fino a zone collinari e a Velletri dove la Protezione civile comunale è in allerta per fare fronte ad eventuali necessitá legate soprattutto al traffico veicolare. Sono pronte infatti squadre di protezione civile attrezzate con lame spazzaneve e mezzi spargisale. Il fenomeno è previsto intenso nel tardo pomeriggio con accumuli anche di 20 centimetri di neve nelle zone e in altura.