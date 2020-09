Nemi un "Borgo Divino": tra brindisi e degustazioni il vino delle piccole realtà artigiane italiane

Frittura di calamari perfetta: il segreto è prima della cottura

ospita la sesta edizione di “”, dall’11 al 13 settembre con ingresso gratuito. La manifestazione dei Castelli Romani ha come protagonista assoluto il vino, con particolare attenzione alle piccole realtà artigiane italiane, grazie a una esclusiva selezione di cantine provenienti da diverse regioni.Il centro storico di Nemi diventa punto d’incontro per appassionati o semplici curiosi. Nel corso dell’evento ci sarà naturalmente largo spazio per gli “assaggi”, con la possibilità di acquistare l’apposito voucher che dà diritto a otto “consumazioni” con incluso il kit degustazione. I vini da degustare saranno oltre 100 e provengono da varie realtà locali, come quella di Stefano Mantellini, titolare dell’Azienda Agraria Campo del Monte in località Comugni a Terranuova Bracciolini.Non mancherà un’ampia proposta gastronomica, con le attività locali che proporranno menù dedicati, che spazieranno dalle fettuccine ai funghi porcini, fino al panino alla porchetta, street food del luogo per eccellenza.Oltre alla degustazione, sarà possibile partecipare a delle interessanti visite guidate per il centro storico di Nemi con le guide che racconteranno la storia del borgo e assistere alla kermesse di arti visive “COEX”.